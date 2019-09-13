نجران 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسشارك فرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة (جستر) بمنطقة نجران،أمس في تدشين ركن قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الولادة والأطفال تزامناً مع اليوم العالمي للعلاج الطبيعي الذي يوافق 8 من سبتمبر من كل عام، بحضور نائب مدير مستشفى الولادة والأطفال بنجران,و مدير التأهيل الطبي بصحة نجران.وأوضحت المدير التنفيذي لفرع الجمعية بنجران إيمان آل دويس، أن المشاركة تضمنت أقامت ركن تعريفي خاص ب"جستر "بنجران يحتوي على معلومات عن الخدمات التي تقدمه الجمعية والفئات المستهدفة، إضافة إلى تنفيذ ورشة عمل للمختصين في مجال العلاج الطبيعي وللمواطنين ، واستعراض الحالات المستضافة من قبل فرع الجمعية بالمنطقة.// انتهى //15:28ت م0056