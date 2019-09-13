نجران 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسنظمت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، أمس،فعالية للاحتفاء باليوم العالمي لمحو الأمية، بحضور مدير إدارة التعليم بمحافظة بشرورة فهد بن صالح عقالا،وذلك بثانوية الأمير مشعل بن سعود بالمحافظة.واشتملت الفعاليات برامج وندوات تحث على أهمية القضاء على الأمية والالتحاق بمدارس تعليم الكبار لمحو الأمية، وتبرز جهود الوزارة وتعليم شرورة في مجال محو الأمية, وتعليم الكبار.وبين مدير تعليم شرورة ،أن الإدارة بذلت الكثير من الجهود واستثمرت الطاقات للتذكير بأهمية التعلم ,ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، وحصر الأمية والعمل على الحد منها لخفض نسبة الأمية بالمحافظة والمراكز التابعة لها بشكل كبير، منوهاً بالدعم الكبير الذي تحضي به برامج محو الأمية من القيادة الرشيدة –حفظها الله-، ومتابعة مستمر من قبل معالي وزير التعليم .// انتهى //15:28ت م0057