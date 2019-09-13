القاهرة 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واستستضيف العاصمة المصرية القاهرة غدًا اجتماعات المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة الذي يعقد بعنوان "تعزيز البيانات والبحوث حول الهجرة لوضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها نحو إدارة فعالة للهجرة في أفريقيا"، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، وبمشاركة أكثر من 40 دولة إفريقية، وممثلين عن المؤسسات العلمية والأكاديمية ومراكز الأبحاث الأفريقية والدولية.وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، أن المنتدى الذي تستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام, سيركز خلال اجتماعاته على بيانات وإحصاءات الهجرة، بهدف تعزيز آليات التشاور للدول الأفريقية، فيما بينها لضمان تحسين واستدامة إدارة الهجرة بالقارة .// انتهى //15:31ت م0058