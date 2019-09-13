الشمال السوري 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول سلالاً غذائية للمحتاجين في عدة مخيمات ببلدة سرمدا في الشمال السوري.وجرى توزيع 1,962 سلة غذائية في مخيمات المعسكر، وشام كفتين، والساقية، وشهرناز، والساروت، والجرف، والبورة، والبوعاصي، وشحشبو، والضياء، وكفرومة، ونبع الأمل، وميدان غزال في بلدة سرمدا بالشمال السوري، استفاد منها 11,900 فرد.ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوري الشقيق.//انتهى//15:47ت م0060