لندن 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة, وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم الحياني، والطلاب والطالبات المشاركين في برنامج "علماء المستقبل"، الذي عُقد للمرة الثانية ضمن اتفاقية تعاون بين جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أْكسفورد البريطانية.وحيٌا سمو السفير المشاركين والمشاركات في البرنامج الرائد الذي يهدف إلى تطوير مهارات الطلبة في المجال الحيوي الصحي لتأهيلهم في البحث العلمي والأكاديمي المنتج للابتكارات والأبحاث.واستمع سموه لشرح موجز عن البرنامج العلمي من الدكتور عبدالمنعم الحياني، الذي أوضح أن 21 طالباً وطالبة من الكليات الصحية وكلية العلوم في جامعة الملك عبدالعزيز شاركوا في البرنامج الذي استمر لمدة أسبوعين في جامعة أكسفورد، حيث اشتمل على محاضرات وورش عمل متخصصة ومشاريع بحثية تطويرية.وبين الدكتور الحياني أن 31 أستاذاً من جامعة أوكسفورد شاركوا في كافة التخصصات البحثية المتعلقة بالبرنامج.وأفاد أن الطلاب والطالبات استلموا شهادات اتمام البرنامج في جامعة أوكسفورد بحضور رئيس البرنامج في الجامعة والمشرف العام على معهد الاكتشافات البروفيسور بيتر رات كليف.وأثنى سمو السفير على مشاركة الطلاب والطالبات في هذا البرنامج العلمي ونقل تجربتهم لزملائهم وزميلاتهم حين عودتهم إلى الوطن.// انتهى //16:17ت م0061