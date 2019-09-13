لندن 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بعدد من المواضيع كان أبرزها تعهّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مجددا، بأن بلاده ستكون مستعدة للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل، رغم تحذير وثائق نشرتها حكومته من أن التخطيط لذلك لا يزال عند مستوى متدنٍّ.وتناولت الصحف مطالبة حزب العمال البريطاني المعارض عودة البرلمان بعد نشر وثيقة تحذر من "مخاطر كبيرة" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، وناقلة عن مسؤول بالحزب قوله إن ما ورد بالوثيقة الخاصة ينذر بـمخاطر كبيرة على البلاد.ونقلت الصحف تحذير رئيس البرلمان البريطاني جون بيركو لرئيس الوزراء بوريس جونسون من مغبة تجاهل القانون الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، والذي يقضي بعدم السماح للحكومة بالخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست بدون اتفاق.ولفتت الصحف إلى إحباط الشرطة البريطانية محاولة ناشطين من أجل المناخ إغلاق مطار هيثرو، وأوقفت سبعة أشخاص لمحاولتهم إغلاق المطار عبر استخدام طائرات مسيرة وعبر إحداث اضطرابات في برامج رحلات الطيران.كما واصلت الصحف البريطانية تركيزها على ملف إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون وتأثير ذلك على الساحة السياسية العالمية والأمريكية في تعاملها مع الملفات الحساسة.وتطرقت الصحف إلى اختبار تونس لتجربتها الديمقراطية، من خلال مناظرات المرشحين الستة والعشرين على مدار 3 أيام في أول تجربة رئاسية تشهدها تونس .وتناولت الصحف فيلما تسجيلياً سورياً واقعياً سيعرض في بريطانيا ويصور حجم المأساة والمعاناة وجرائم القتل التي عاشها السوريون من الحرب الذي شنها النظام السوري ضد الشعب في هناك.// انتهى //16:17ت م0062