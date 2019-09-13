موهيلي 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسأجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لجراحة الأطفال والجراحات العامة في حملته الطبية التطوعية لجراحة الأطفال والجراحة العامة في جزيرة موهيلي بجمهورية القمر المتحدة، عمليات جراحية متنوعة.وتم الكشف أمس على أكثر من 60 مريضا وإجراء 24 عملية، 8 منها للأطفال و 16 للكبار، تنوعت ما بين الفتق الإربي والفتق السري، و القيلة المائية، والخصية المهاجرة، والأورام الدهنية.وتُعد هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، كما تأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.//انتهى//16:21ت م0068