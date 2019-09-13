الطائف 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واستتواصل فعاليات مهرجان تمور تربة الثاني في أسبوعها الثالث، وسط مئات السيارات المحملة بأطنان التمور ، والذي تستمر حتى الـ 25 من الشهر الجاري ، بمجموعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تعنى بالتمور ومشتقاتها مع مايقدمه المهرجان من برامج عدة ثقافية وتوعوية واجتماعية وترفيهية تستهوي طبقات المجتمع المتعددة .وجاءت أسعار التمور في متناول الجميع ، مع ما يشهده السوق من تنوع بأصناف التمور والتي تقدر بأكثر من 15 نوعاً ، كما هيأ المهرجان مناخ تسويقي لتمور المحافظة وكذلك المحافظات المجاورة ، ووفر البيئة الملائمة لرفع الفوائد للمزارعين والمستثمرين والمستهلكين في إنتاج التمور.وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان فايح البقمي ، أن حجم مبيعات المهرجان منذ انطلاقته بلغ مليونان ونصف، مشيرًا إلى أن المهرجان رسم أبعاداً مثالية ومنظمة لتسويق التمور التي تعد رافداً اقتصادياً هاماً ، كما هيأ مجموعة من الفعاليات والبرامج المصاحبة ، ويسعى إلى زيادة النطاق التسويقي لتمور المحافظة ، وجذب القوة الشرائية وتوسيع دائرتها وتهيأتها للمستهلك والمستثمر .وأشار البقمي إلى أنه تم توزيع مسارات ساحة البيع على المسوقين في وقت مبكر مما أسهم بنجاح العملية التنظيمية ، وبلغت مبيعات المهرجان منذ انطلاقته أكثر من مليوني ونصف المليون ريال ، فيما بلغ سقف المبيعات لكرتون الصفري أحد أجود أنواع التمور بالمحافظة 1000 ريال .وقدم المدير التنفيذي للمهرجان شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ولصاحب السمو الملكي بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، ولمحافظ تربة المشرف العام على المهرجان، على دعمهم المستمر لمهرجان تمور تربة على الأصعدة كافة ، واصلا شكره للجهات الحكومية والأهلية المشاركة في فعاليات المهرجان .//انتهى//17:01ت م0080