اقتصادي / مليونين ونصف المليون حجم مبيعات "مهرجان تمور تربة" منذ انطلاقته
الجمعة 1441/1/14 هـ الموافق 2019/09/13 م واس
الطائف 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس
تتواصل فعاليات مهرجان تمور تربة الثاني في أسبوعها الثالث، وسط مئات السيارات المحملة بأطنان التمور ، والذي تستمر حتى الـ 25 من الشهر الجاري ، بمجموعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تعنى بالتمور ومشتقاتها مع مايقدمه المهرجان من برامج عدة ثقافية وتوعوية واجتماعية وترفيهية تستهوي طبقات المجتمع المتعددة .
وجاءت أسعار التمور في متناول الجميع ، مع ما يشهده السوق من تنوع بأصناف التمور والتي تقدر بأكثر من 15 نوعاً ، كما هيأ المهرجان مناخ تسويقي لتمور المحافظة وكذلك المحافظات المجاورة ، ووفر البيئة الملائمة لرفع الفوائد للمزارعين والمستثمرين والمستهلكين في إنتاج التمور.
وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان فايح البقمي ، أن حجم مبيعات المهرجان منذ انطلاقته بلغ مليونان ونصف، مشيرًا إلى أن المهرجان رسم أبعاداً مثالية ومنظمة لتسويق التمور التي تعد رافداً اقتصادياً هاماً ، كما هيأ مجموعة من الفعاليات والبرامج المصاحبة ، ويسعى إلى زيادة النطاق التسويقي لتمور المحافظة ، وجذب القوة الشرائية وتوسيع دائرتها وتهيأتها للمستهلك والمستثمر .
وأشار البقمي إلى أنه تم توزيع مسارات ساحة البيع على المسوقين في وقت مبكر مما أسهم بنجاح العملية التنظيمية ، وبلغت مبيعات المهرجان منذ انطلاقته أكثر من مليوني ونصف المليون ريال ، فيما بلغ سقف المبيعات لكرتون الصفري أحد أجود أنواع التمور بالمحافظة 1000 ريال .
وقدم المدير التنفيذي للمهرجان شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ولصاحب السمو الملكي بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، ولمحافظ تربة المشرف العام على المهرجان، على دعمهم المستمر لمهرجان تمور تربة على الأصعدة كافة ، واصلا شكره للجهات الحكومية والأهلية المشاركة في فعاليات المهرجان .
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17:01ت م
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