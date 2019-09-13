سياسي / الرئيس البيلاروسي يلتقي ولي عهد أبوظبي
الجمعة 1441/1/14 هـ الموافق 2019/09/13 م واس
مينسك 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس
التقى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية الذي يزور العاصمة مينسك حالياً .
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها .
// انتهى //
17:08ت م
0081