مينسك 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسالتقى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية الذي يزور العاصمة مينسك حالياً .وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها .// انتهى //17:08ت م0081