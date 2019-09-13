عام / قوات الاحتلال تقمع مسيرة كفر قدوم السلمية وتصيب عددا من الفلسطينيين
الجمعة 1441/1/14 هـ الموافق 2019/09/13 م واس
قلقيلية 14محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم مسيرة قرية كفر " قدوم ط شرق قلقيلية الأسبوعية المناهضة للاستيطان مما أدى للإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع .
وأفادت مصادر محلية في القرية، بأن عدداً كبيراً من جنود الاحتلال الإسرايلي هاجموا المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها مباشرة بقنابل الغاز والصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط ، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق .
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17:29ت م
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