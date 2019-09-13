قلقيلية 14محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم مسيرة قرية كفر " قدوم ط شرق قلقيلية الأسبوعية المناهضة للاستيطان مما أدى للإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع .وأفادت مصادر محلية في القرية، بأن عدداً كبيراً من جنود الاحتلال الإسرايلي هاجموا المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها مباشرة بقنابل الغاز والصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط ، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق .// انتهى //17:29ت م0084