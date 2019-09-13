الرياض 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واساستقبل معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد بن عبدالله البنيان بمقر الجامعة أمس مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى .وجرى خلال الاستقبال بحث تطوير أوجه التعاون بين الجامعة والجوازات في عدد من الموضوعات ومنها التدريبية .من جانبه أشاد اللواء سليمان اليحيى بالمكانة العلمية التي وصلت إليها الجامعة والخدمات الجليلة والدراسات المتعددة التي قدمتها في مجال الأمن وفي المجالات الأخرى.رافق اللواء اليحيى مساعد مدير عام الجوازات للشؤون الإدارية اللواء خالد بن محمد الهويش ، و مدير الإدارة العامة للتدريب العميد صالح بن سعد المربع ، و مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام العميد محمد بن عبدالعزيز السعد .// انتهى //17:34ت م0086