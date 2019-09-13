عرعر 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واساختتمت جامعة الحدود الشمالية أمس فعاليات برنامج المعسكر التدريبي لرواد التقنية الذي استمر لمدة خمسة أيام وذلك بالمدينة الجامعية بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.وشهدت الفعاليات عدد من الدورات والمحاضرات وورش العمل التي تستهدف راود ورائدات الأعمال بالمنطقةوأوضح مستشار معالي مدير الجامعة عميد كلية إدارة الأعمال والمشرف على مركز رواد الشمال الدكتور نايف الرويلي أن تنظيم وعقد برامج تطوير الأعمال الريادية المرتكزة على الإبداع والبحث العلمي مستمرة ،مقدماً الشكر لكل من ساهم في إنجاح فعاليات المعسكر التدريبي لرواد التقنية// انتهى //17:35ت م0087