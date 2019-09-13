تبوك 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسحصلت إدارة الإشراف التربوي ( بنات ) بمنطقة تبوك على شهادة نظام إدارة الجودة الآيزو 9001-2015 في تطبيق نظام الجودة بالإدارة بما يحقق الأهداف المنشودة في تقديم أفضل الخدمات التعليمية.وأوضح مدير إدارة الجودة وقياس الأداء بتعليم تبوك خلف الشمري بأن تحقيق شهادة الآيزو العالمية نتاج عمل جماعي وجهود مقدمة ومبذولة في بناء نظام كامل، مشيراً في الوقت ذاته على الاستمرار في تطبيق نظام الجودة بالإدارة بما يحقق الأهداف المنشودة في تقديم أفضل الخدمات التعليمية بتميز وإتقان.ووجه الشمري شكره لمديرة الإشراف التربوي عناية القبلي ولكافة منسوبات الإشراف التربوي ولفريق العمل الذي قام ببناء النظام على مدى الأشهر الماضية، مؤكداً على أهمية الاستمرار في إجراءات تطبيق الجودة وعدم الاكتفاء بمنح الشهادة التي تعد البداية لعمل أكثر تميزًا و إبداعًا.// انتهى //17:35ت م0088