بيشة 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسقدّمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة بيشة، العديد من الرسائل التوعوية والتثقيفية والتطوعية لزوار ومرتادي مهرجان صفري بيشة 2019.وأكد مدير الهلال الأحمر ببيشة حسن آل جدران أن الجناح المشارك في المهرجان الذي يحتوي على العديد من المعدات الطبية المتواجدة بسيارات الإسعاف، يقدم شرحاً نظرياً وتدريباً عملياً في كيفية تقديم المساعدة الاسعافية الأولية بالشكل الصحيح للحالات الطارئة من المرضى والمصابين للمحافظة على حياتهم، حتى وصول سيارة الاسعاف، إضافة إلى عرض تفصيلي لبعض الحالات الإسعافية التي يحتاجها كافة شرائح المجتمع، مشيراً إلى أنه يتواجد فرقتين إسعافية لتغطية أي طارئ بالمهرجان لاقدر الله وبمشاركة مميزة من المتطوعين بالهلال الأحمر والبالغ عددهم 15 متطوعاً.// انتهى //17:36ت م0089