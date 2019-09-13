الجزائر 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019م واسأعلن الجيش الجزائري اليوم تمكن احدى وحداته من القضاء على إرهابي في محافظة بومرداس الواقعة 60 كلم شرقي العاصمة الجزائر.وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم ، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت وحدة من لجيش يوم أمس، من القضاء على إرهابي مطلوب للجهات الأمنية، وذلك في كمين بمنطقة طرطارة، بمحافظة بومرداس .وأضاف البيان أن تم خلال العملية العثور على بندقية وسلاح أبيض، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة وأغراض أخرى مختلفة .// انتهى //17:41ت م0091