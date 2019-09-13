بيشة 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسنظمت اللجنة الثقافية بمحافظة بيشة أمس، أمسية شعرية، بالتعاون مع نادي الحي "شموس بيشة"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصفري لهذا العام ١٤٤١هـ.وأدارت الأمسية الشعرية رئيسة اللجنة الثقافية النسائية أمل الصاري، استعرضت خلالها نبذة من مسيرة الشاعرة زينب غاصب الشعرية، و تمثيلها للمملكة العربية السعودية في العديد من المهرجانات الشعرية والوطنية، والحديث عن دواوينها الشعرية.وقدمت الشاعرة زينب غاصب خلال الأمسية العديد من القصائد التي تنوعت بين الوطنية والحب والشوق و الحرمان و العزة و الإباء.// انتهى //17:45ت م0092