بيروت 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسالتقى الرئيس اللبناني ميشال عون، في بيروت اليوم، قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفل" الجنرال ستيفانو دل كول, وعرض معه التطورات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية.وأبلغ الرئيس عون للجنرال دل كول أن المحاولات التي قامت بها إسرائيل اخيراً من اجل تغيير الوضع القائم في الجنوب، شكلت خطراً على المنطقة، وهددت حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة الحدودية منذ حرب يوليو 2006 م .ومن جهته، تناول دل كول مستجدات الأوضاع في الجنوب، والإجراءات التي اتخذتها "اليونيفل" خلال الأحداث الماضية التي وقعت في الأول من سبتمبر الجاري، مؤكداً أهمية التعاون القائم بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني لتطبيق القرار 1701 .بعد ذلك ، التقى الرئيس اللبناني بالسفير الإيطالي لدى لبنان ماسيمو ماروتي، حيث أجريا جولة أفق تناولت الاوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة ومجالات التعاون بين لبنان وايطاليا، في ضوء مداولات مؤتمري "سيدر" و"روما 2" والدعم الذي تقدمه ايطاليا للبنان.// انتهى //17:46ت م0093