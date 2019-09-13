بيروت 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة بلغت 0.39%, أي ما يعادل 3 نقاط، ليقفل عند مستوى 793.58 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 171 ألفاً و703 سهماً، بقيمة 297 ألفاً و316 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 15 صفقة .كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و838 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و868 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:56ت م0094