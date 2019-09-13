اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تراجع
الجمعة 1441/1/14 هـ الموافق 2019/09/13 م واس
بيروت 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة بلغت 0.39%, أي ما يعادل 3 نقاط، ليقفل عند مستوى 793.58 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 171 ألفاً و703 سهماً، بقيمة 297 ألفاً و316 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 15 صفقة .
كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و838 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و868 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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