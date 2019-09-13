الدمام 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسيواصل قسم التوجيه والإرشاد بمكتب تعليم شرق الدمام استعراض خطة التوجيه والإرشاد ومستجدات لائحة السلوك والمواظبة وقضايا الطلاب وكذلك الخدمات التي تقدمها وحدة الخدمات الارشادية بالقطاع ، وذلك في متوسطة المعتصم بالله بالدمام .وشهد اللقاء الأول للمرشدين الطلابيين بشرق الدمام الذي حضره مدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد بن مبارك الزهراني ومدير ادارة التوجيه والارشاد بتعليم الشرقية أحمد الفريدان ومشرفي التوجيه والارشاد ووحدة الخدمات الارشادية وجميع المرشدين الطلابيين بمدراس القطاع ، الاستماع لتوجيهات مدير المكتب ومدير الإدارة حول أهمية المرشد الطلابي ودوره في العملية التربوية والإجابة على أسئلة واستفسارات المرشدين الطلابيين .كما قدم مشرف التوجيه والإرشاد محمد المعيبد عرضاً لمؤشرات و خطة التوجيه والإرشاد ، كما قدم مشرفي الوحدة خطط وخدمات وحدة التوجيه والإرشاد ومستجدات لائحة السلوك والمواظبة وقضايا الطلاب .واستعرض المشاركون مؤشرات الأداء والتوجيه والإرشاد و الخطة العامة للتوجيه والإرشاد ، وضرورة الاهتمام باكتشاف الحالات وكيفية آلية تحويل الحالات لوحدة التوجيه والإرشاد ، والتأكيد على أهمية تطبيق قواعد السلوك والمواظبة ورعاية الطلاب ذوي الحاجات وبرنامج تكافل الاجتماعي .// انتهى //18:28ت م0095