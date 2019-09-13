الطائف 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسأكد رئيس الاتحاد الأردني لرياضة الهجن جمال البدور أن مهرجان ولي العهد للهجن الذي يقام حالياً بمحافظة الطائف وضع مستقبل هذه الرياضة على المسار الصحيح، مؤكدًا ماوصل إليه المهرجان من انتشار واهتمام كبير محليًا وعربيًا حتى وصلت إلى المستوى الدولي.وقال خلال اجتماع الجمعية العمومية في الاتحاد الدولي للهجن التي بدأت أعمالها أمس وتستمر مدة يومين : عندما نرى هذا التجمع الدولي الكبير الذي بلغ أكثر من 24 عضواً في اتحاد 86 ممثلاً للمنظمات الرياضية الدولية من مختلف دول العالم، وعلى ارض المملكة العربية السعودية و في موطن الهجن الأول الطائف ملتقى القوافل العربية، فإن ذلك يشكل نصراً و تقدماً كبيراً لهذه الرياضة العربية الأصيلة.وأشار البدور إلى أن اجتماع الاتحاد الدولي للهجن خصص لرياضة الآباء والأجداد كونها رياضة ضاربة في عمق التاريخ العربي، وهذا ما يجعلنا نستبشر خيراً بمهرجان ولي العهد للهجن الذي يعد أضخم مهرجان على المستوى الدولي لهذه الرياضة التي نتمنى أن يكون لها وجود وأثر أكبر على الساحة الرياضية الدولية والإقليمية والعربية.وأبان رئيس الاتحاد الأردني لرياضة الهجن أن رياضة الهجن تمثل إرثا عربياً ونأمل أن تنطلق من جديد من أرض العرب و بيت العرب الكبير من المملكة العربية السعودية التي باستطاعتها نقل هذه الرياضة العربية الأصيلة إلى المستوى الدولي بشكلها الرياضي وثقافتها العربية الأصيلة، وقال : إننا نحن كعرب نهتم بالإبل والهجن خاصة حيث نوليها رعاية واهتمام ونعطيها مساحة كبيره للتدريب و التهيئة وفق قوانين تحكم رياضة وسباقات الهجن الأصيلة.// انتهى //18:30ت م0096