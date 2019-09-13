الرياض 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس

التقى فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي، المشاركين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها "41"، من أعضاء لجنة التحكيم والضيوف والفائزين بالمسابقة, وذلك في مكتبه بالمسجد النبوي بعد صلاة الجمعة.

وهنأ فضيلة الشيخ الحذيفي الفائزين على جوائز المسابقة الدولية, وأوصاهم بتقوى الله في السر والعلن؛ والمداومة على تلاوة ما حفظوه من كتاب الله الكريم آناء الليل وأطراف النهار، والعمل به ، مقدما شكره للقائمين على المسابقة، وفي مقدمتهم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وأمانة المسابقة ووحداتها المختلفة، على الجهود التي بذلوها لإبراز رسالة المملكة في خدمة القرآن الكريم والعناية بحفظته، في جميع أنحاء العالم.

كما حظي المشاركون في المسابقة بأداء الصلاة في الروضة النبوية الشريفة وزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، والسلام عليه وعلى صاحبيه –رضي الله عنهم- سائلين الله تعالى

أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- على ما قدماه ويقدمانه من أعمال عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين

، كما شكروا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما وجدوه من حسن الاستقبال والتنظيم لهذه المسابقة وما تضمنته من زيارات وبرامج عديدة مصاحبة.

// انتهى //

18:30ت م

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