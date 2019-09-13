طرابلس 14 المحرم 1441 هـ الموافق13 سبتمبر 2019 م واساجتمع الممثل الخاص للأمين العام المتحدة غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلان بوجيا، وممثلي عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.وقالت البعثة الأممية في بيان اليوم : أنه تم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات على الأرض والجهود المبذولة لتعزيز موقف دولي موحد بشأن ليبيا.ودعت مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع، خلال قمتها التي عُـقدت نهاية أغسطس الماضي، في فرنسا، إلى تنظيم مؤتمر دولي يشمل كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة في الأزمة الليبية.وأكدت الدول السبع بشأن الأوضاع في ليبيا، في البيان، دعمها الهدنة التي قد تمكن من وقف دائم لإطلاق النار، ودعم الحل السياسي كضامن للاستقرار في ليبيا، ودعم مجهودات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لإقامة مؤتمر ليبي - ليبي.. والدول الصناعية السبع الكبرى هي : الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا.// انتهى //18:41ت م0098