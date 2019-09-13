بيروت 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واساستقبل وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب في بيروت اليوم، القائد العام لقوات "اليونيفل" الجنرال ستيفانو ديل كول .وجرى خلال اللقاء البحث في الاعتداء الأخير الذي شنَّه الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت بواسطة طائرتين مسيرتين، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقرار 1701، كما التوترات التي تلت الحوادث التي وقعت على الحدود الجنوبية للبنان .// انتهى //18:41ت م0099