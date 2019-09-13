جدة 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسأعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن إطلاق مبادرة "رحلة الهمّة " إحتفاءً باليوم الوطني الـ89 للمملكة ، وتتمثل برحلة برية حول المملكة بلا توقف، تبدأ من كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال في حي البيلسان بالمدينة الاقتصادية، يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2019م وتنتهي بنفس الكلية.وتهدف الرحلة إلى تجسيد همة أبناء الوطن والمشاركة الوطنية الفعالة، حيث سيقوم مجموعة من شباب الوطن الإحتفال باليوم الوطني من خلال "رحلة الهمّة" بمسافة 6000 كم بلا توقف، والمرور ب 60 مدينة وقرية حول المملكة للتعزيز والتعريف بمساهمة المدينة الاقتصادية الفاعلة في رؤية 2030 الطموحة، بإعتبارها أحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني الغير معتمدة على النفط.وقال الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد لنجاوي : إن رحلة الهمّة مبادرة جديدة، تأكيداً على ولائنا لقيادتنا وحكومتنا الرشيدة، من خلال الإسهام في التنمية الوطنية المستدامة وتعزيز روح الإنتماء الوطني لدى الشباب السعودي. ونحن فخورون بمشاركة كوكبةٍ من أبناء المملكة في هذه الرحلة الطموحة متسلحين بقمة طويق التي تعانق السماء وعزيمة الشباب السعودي الفخور بتلاحمه مع قيادته، ليقدموا نموذجاً يحتذى به في تحدي الصعاب والعقبات في سبيل رٍفعة بلاده وإعلاء مجد المملكة من خلال هذا الإنجاز.//انتهى//19:15ت م0104