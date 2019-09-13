الرياض 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واساستقبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه بمقر الوزارة أول أمس معالي المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمد ولد أعمر.وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة للرقي بالعمل التربوي والعلمي والثقافي العربي، إلى جانب استعراض الرؤى التي ستنهجها المنظمة لقيادة وتعزيز العمل العربي المشترك مستقبلاً، وكذلك الاطلاع على التجارب النوعية التي تفخر بها المملكة في المجالات التعليمية والتربوية، والعمل على نقل هذه التجارب للدول العربية.حضر اللقاء معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، ووكيل الوزارة للتعاون الدولي الدكتور صالح بن إبراهيم القسومي، والمشرف العام على اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور منصور بن ضيف الله العصيمي، والمشرف العام على الإعلام والاتصال الدكتور أحمد بن محمد الجميعة.// انتهى //19:16ت م0105