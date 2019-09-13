نيويورك 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسافتتح سوق الأسهم الأميركية تداولاته اليوم على ارتفاع متواضع، بفعل تنامي التفاؤل بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وكذلك مبيعات التجزئة المحلية التي جاءت أقوى من المتوقع.وأرتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 34.22 نقطة أو 0.13 % إلى 27216.67 نقطة، كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.64 نقطة أو 0.09 % إلى 3012.21 نقطة، فيما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 3.90 نقطة أو 0.05 % إلى 8190.57 نقطة.// انتهى //19:38ت م0106