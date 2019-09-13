نجامينا في 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واستسلم الرئيس التشادي إدريس ديبي اتنو، رسالة من نظيره الجابوني، علي بنغو اونديمبا، الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وبتنمية المجموعة الاقتصادية، حسبما نقلت وكالة الأنباء التشادية اليوم.وسلم الرسالة، وزير الخارجية الجابوني الين كلود بيلي بنزي خلال استقبال الرئيس التشادي له في العاصمة نحامينا.// انتهى //19:39ت م0107