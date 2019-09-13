الرياض 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسحقق ‏لاعب المنتخب السعودي للمبارزة ابراهيم الهديب الميدالية الذهبية في بطولة الجولة الآسيوية (سلاح الفويل) المقامة حالياً في الكويت، بعد فوزه في المواجهة النهائية على لاعب هونج كونج كايو تسي.وكان الهديب قد تخطى الكويتي عبدالله الطاهري في دوري ال١٦، والإماراتي عبدالله اهلي في دور الثمانية، وكسب الكويتي عبدالعزيز العوض في دور الأربعة.وسيخوض المنتخب السعودي غداً منافسات سلاح الابيه الذي يمثله كل من حسين الطويل وعبدالكريم الحليفي واحمد الفيحاني وحسن عابد.//انتهى //19:40ت م0109