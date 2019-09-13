بيروت 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسأدانت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان ، إعلان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة .ورأت الهيئة الفلسطينية المنبثقة عن قيادة الفصائل الفلسطينية في لبنان ، خلال اجتماعها اليوم الجمعة، في مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت أن إعلان رئيس حكومة الاحتلال يشير بوضوح إلى تعنت السياسة الإسرائيلية الرافضة للسلام العادل والشامل على المسار الفلسطيني.وإذ أكدت أن الإعلان يشكل ضربة جديدة لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي وينسف الاتفاقيات الموقعة، شددت الهيئة الفلسطينية المشتركة على أن الشعب الفلسطيني يعمل من أجل السلام العادل استنادا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة .// انتهى //19:40ت م0110