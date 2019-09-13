نيامي 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، وبحضور معالي وزير الصحة النيجري، الدكتور ادي اليسيو منيسورا، في حفل تدشين برنامج مكافحة العمى وعلاج أمراض العيون في مركز الأمير سلطان الثقافي بجمهورية النيجر، الذي يقوم به الفريق الطبي السعودي التابع للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي، برئاسة الدكتور سالم باخطاب.وأكد السفير العلي في كلمة له بهذه المناسبة: " على دعم المملكة العربية السعودية لأعمال رابطة العالم الإسلامي ودورها الإنساني الذي تقوم به حول العالم"".وتخلل الحفل زيارة ميدانية للمركز وتفقد بعض الحالات المرضية وغرفة العمليات وعيادات الكشف الطبي.جدير بالذكر أن البرنامج أجرى ما يقارب 500 عملية جراحية، إلى جانب توزيع المستلزمات والنظارات الطبية، والأدوية العلاجية للمرضى.ويستفيد من هذا البرنامج عددًا كبيرًا من المواطنين النيجريين، حيث يوفر لهم مركز الأمير سلطان الثقافي علاجًا بالمحان.// انتهى //20:11ت م0113