واشنطن 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات مالية على كيانات كورية شمالية متورطة في شن هجمات إلكترونية تعرضت لها بنى تحتية رئيسية في العالم.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صادر عنها اليوم إن العقوبات تستهدف ثلاث مجموعات قرصنة معلوماتية "تسيطر عليها حكومة كوريا الشمالية" ومعروفة في أوساط صناعة الأمن المعلوماتي.وأردفت الوزارة أن المجموعات الثلاث هي لازاروس غروب, وبلونوروف, وأندارييل، مشيرةً إلى أنها متورطة في زرع فيروسات أو اختلاس أموال.ومن بين الهجمات التي شنتها الكيانات المستهدفة بالعقوبات الأمريكية، هجمات "واناكراي" التي طالت مستشفيات بريطانية في عام 2017 والمصرف المركزي في بنغلادش في 2016.// انتهى //20:59ت م0115