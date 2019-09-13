الأحساء 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسينظم نادي الاحساء الادبي بمناسبة الذكرى التاسعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة خلال الفترة من 25 وحتى 27 من شهر محرم الجاري ندوة كبرى بعنوان " السعودية "89" مسيرة إنجاز وعطاء" ، وذلك على مسرح النادي ضمن برامجه المتعددة التي يعتزم تنظيمها بهذه المناسبة .وتقام هذه الندوة بالشراكة وبإشراف منتدى الخبرة السعودي، وتتضمن أربعة محاور رئيسة يقدمها أربعة من أعضاء المنتدى، أولها "ثقافة التكيف مع التحول الوطني"، فيما يسلط الثاني الضوء على "إستراتيجية الأمن الوطني للمملكة وفق رؤية ٢٠٣٠"، ويركز المحور الثالث على "تعزيز الأمن الفكري والانتماء الوطني هدف إستراتيجي لرؤية ٢٠٣٠"، في حين سيتناول المحور الرابع "العلاقات الدولية والتوازنات الاقتصادية والسياسية"،ولفت رئيس النادي المشرف العام على فعاليات اليوم الوطني الدكتور ظافر الشهري الانتباه إلى أن هذه الندوة تأتي وفاءً وعرفانا بحق الوطن علينا في يومنا الوطني التاسع والثمانين ، رافعا بهذه المناسبة باسم نادي الأحساء الأدبي ومنسوبيه من المثقفين والمثقفات التهنئة الصادقة للقيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهدالأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ولأبناء هذا الوطن العظيم المملكة العربية السعودية بهذه الذكرى العظيمة ، ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين، الغالية على قلوبنا جميعا.// انتهى //21:07ت م0124