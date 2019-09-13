القاهرة 14 محرم 1441هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسفاز المنتخب الروماني لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة على نظيره البيروفي 3-0 في المباراة التي أقيمت اليوم على صالة هيئة قناة السويس ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس حتى الثامن ببطولة العالم التي تستضيفها مصر حاليا وتختتم غدا السبت.جاءت نتائج الأشواط 25-20 و25-21 و25-17 لصالح رومانيا لتواجه غدا اليابان لتحديد المركزين الخامس والسادس، فيما ستواجه بيرو روسيا لتحديد المركزين السابع والثامن بالبطولة.وفي مباراة أقيمت بمجمع الصالات بإستاد القاهرة، تغلب المنتخب الكوري الجنوبي على منتخب بورتوريكو 3- 1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات تحديد المراكز من الثالث عشر حتى السادس عشر ببطولة العالم.//انتهى//21:17ت م0127