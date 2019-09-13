سياسي / أمين منظمة التحرير الفلسطينية يلتقي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
الجمعة 1441/1/14 هـ الموافق 2019/09/13 م واس
أريحا 14محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس
التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم في أريحا، بالممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة، نيكولاي ميلادونوف.
ورحب عريقات خلال اللقاء بالمواقف الثابتة للأمم المتحدة التي أدانت ورفضت الإملاءات الاحتلالية الإسرائيلية التي تشمل الضم والاستيطان والعقوبات الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأكد عريقات أنه آن الأوان لمحاسبة سلطة الاحتلال على إجراءاتها وجرائمها، والمطلوب هو إنهاء الاحتلال.
//انتهى //
21:19ت م
0129