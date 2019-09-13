أريحا 14محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسالتقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم في أريحا، بالممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة، نيكولاي ميلادونوف.ورحب عريقات خلال اللقاء بالمواقف الثابتة للأمم المتحدة التي أدانت ورفضت الإملاءات الاحتلالية الإسرائيلية التي تشمل الضم والاستيطان والعقوبات الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني.وأكد عريقات أنه آن الأوان لمحاسبة سلطة الاحتلال على إجراءاتها وجرائمها، والمطلوب هو إنهاء الاحتلال.//انتهى //21:19ت م0129