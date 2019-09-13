الرياض 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسأكد مسؤول حكومي يمني رفض حكومة بلاده للمحاولات التي تقوم بها بعض الدول الغربية لتسييس حقوق الإنسان واستغلال هذا الملف كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان النامية.أكد هذا وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية اليمني منصور بجاش خلال لقاءه في مدينة الرياض القائم بأعمال السفير الصومالي في اليمن سالم حاج.وشدد المسؤول اليمني على أهمية التنسيق بين اليمن والصومال للوقوف ضد التحديات التي تواجه كلا البلدين خاصة فيما يتعلق بقضايا حماية وصون حقوق الإنسان، ورفض المحاولات التي تقوم بها بعض الدول الغربية لتسييس هذا الملف واستغلاله ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان النامية.وناقش الجانبان، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية, تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، وجهود الحكومة ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.// انتهى//21:59ت م0132