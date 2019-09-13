بيروت 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسانطلقت في العاصمة بيروت اليوم، فعاليات مؤتمر الاقتصاد الرقمي" ‪Digital Lebanon‬ الأول برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري.ويشارك في المؤتمر 400 مشارك من القيادات الاقتصادية والتكنولوجية من القطاعين العام والخاص في لبنان ودول عربية وأجنبية .ويعتبر هذا المؤتمر بنسخته الأولى إطاراً لمناقشة واقع لبنان الرقمي والسياسات والمبادرات الحكومية والخاصة التي تضمن عدم تخلف لبنان عن الثورة الرقمية الهائلة في العالم وتحويل هذا القطاع الحيوي إلى مصدر متسارع للنمو وفرص العمل" .// انتهى //22:17ت م0134