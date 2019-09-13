الجزائر 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسصادق البرلمان الجزائري على القانونين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ونظام الانتخابات.وينص القانونين المصادق عليهما، على تحويل كل صلاحيات السلطات العمومية، أي الإدارية في المجال الانتخابي، إلى السلطة المستقلة المكلفة بالانتخابات، التي ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية، وسيوكل لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والإشراف عليها، في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى إعلان النتائج الأولية للانتخابات.// انتهى //22:42ت م0138