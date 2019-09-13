واشنطن 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم نظيره البرازيلي إرنستو أراوجو، بهدف إطلاق حوار الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والبرازيل في واشنطن.وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي للأمازون، من خلال الالتزام الذي قطعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره البرازيلي جايير بولسونارو حول هذا الشأن.كما أكد الجانبان على متانة العلاقة الاقتصادية الكبيرة والمتنامية بين الولايات المتحدة والبرازيل.// انتهى //22:44ت م0139