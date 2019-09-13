الرياض 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واستستكمل غداً مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاث مواجهات، حيث يستضيف الهلال ضيفه الفيحاء على معلب جامعة الملك سعود، ويسعى الهلال من تحقيق انتصاره الثالث في الدوري، فيما يأمل الفيحاء الخروج بنتيجة أيجابيه والوصول إلى النقطة السابعة.ويواجه أبها نظيره الرائد على أستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ويبحث أصحاب الأرض من مواصلة تقديم مستوياته الجيدة واستغلال تذبذب مستوى الضيوف الذي يحتل في المرتبة الأخيرة بدون نقاط، في المقابل يدخل الرائد اللقاء من أجل الفوز والأبتعاد عن المراكز المتأخرة.وفي جدة يلاقي النادي الأهلي الوحدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ويسعى الأهلي إلى استعادة توازنه والدخول في المنافسة مبكراً وتحقيق الفوز أمام الوحدة للوصول للنقطة السابعة، في المقابل يدخل الوحدة اللقاء من أجل الخروج بنتيجة إيجابية حيث يحتل المرتبة الـ 15 بدون نقاط بعد خسارتة في الجولتين الماضيتين.// انتهى //----------------------------------------ع / رياضي / الهلال يستضيف الفيحاء .. وأبها يواجه الرائد .. والأهلي يلاقي الوحدة ضمن مواجهات الجولة الثالثةالرياض 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واستستكمل غداً مواجهات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاث مواجهات، حيث يستضيف الهلال ضيفه الفيحاء على معلب جامعة الملك سعود، ويسعى الهلال من تحقيق انتصاره الثالث في الدوري، فيما يأمل الفيحاء الخروج بنتيجة أيجابيه والوصول إلى النقطة السابعة.ويواجه أبها نظيره الرائد على أستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ويبحث أصحاب الأرض من مواصلة تقديم مستوياته الجيدة واستغلال تذبذب مستوى الضيوف الذي يحتل في المرتبة الأخيرة بدون نقاط، في المقابل يدخل الرائد اللقاء من أجل الفوز والأبتعاد عن المراكز المتأخرة.وفي جدة يلاقي النادي الأهلي الوحدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ويسعى الأهلي إلى استعادة توازنه والدخول في المنافسة مبكراً وتحقيق الفوز أمام الوحدة للوصول للنقطة السابعة، في المقابل يدخل الوحدة اللقاء من أجل الخروج بنتيجة إيجابية حيث يحتل المرتبة الـ 15 بدون نقاط بعد خسارتة في الجولتين الماضيتين.// انتهى //23:28ت م0141