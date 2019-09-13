الرياض 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واس

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالأمانة العامة لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ41، المقابلات الشخصية للمتسابقين الذين يريدون الالتحاق بالدراسة بالجامعة الإسلامية، وذلك بمقر إقامتهم بالمدينة المنورة، لمن تنطبق عليه الشروط المحددة.

يأتي هذه التكريم لحفاظ كتاب الله الكريم بأن يُفتح لهم المجال لتلقي العلم الصحيح، بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعبر المشاركون عن شكرهم الجزيل نظير استقبال طلباتهم للالتحاق بهذه الجامعة التي تتمتع بسمعة جيدة وصلت إلى مختلف البلدان، منوهين بالأثر الكبير والإيجابي لجهود الجامعة في كل مكان، واصفينها بالمفخرة للمسلمين، راجين أن يتواصل النجاح والتوفيق، مضيفين أن الالتحاق بالجامعة يعتبر تكريماً لهم على ما من الله عليهم من حفظ كتابه الكريم ومساهمة من المملكة في نشر العلم الصحيح لدى شعوب العالم.

// انتهى //

23:28ت م

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