القاهرة 14 محرم 1441هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسنجح فريق الإسماعيلي المصري في تحقيق الفوز على ضيفة أهلي بنغازي الليبي، بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بإستاد الإسماعيلية ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية "كأس محمد السادس" للأندية الأبطال.أحرز أهداف الإسماعيلي؛ وجيه عبد الحكيم "هدفين" وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي في الدقائق 4 و21 و33، 87 بينما جاءت أهداف فريق أهلي بنغازي عن طريق سفيان عمران وانجسان دافيد في الدقائق 29 و63 على الترتيب.//انتهى//23:50ت م0144