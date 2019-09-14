الرياض 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسحسم التعادل السلبي مواجهة النصر أمام نظيره الشباب المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.المباراة بدأت بحذر كبير من الفريقين وخاصة من الشباب الذي اعتمد على الهجمات المرتدة طوال المباراة، وشهدت المباراة إلغاء هدف شبابي في الدقيقة 12 بداعي التسلل، وواصل النصر سيطرته على مجريات المباراة ومحاولاته لخطف نقاط المباراة إلا أن التركيز الكبير من قبل مدافعي الشباب حال دون ذلك، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.بهذه النتيجة يحتل النصر صدارة الدوري السعودي مؤقتًا برصيد 7 نقاط ، بينما يحتل الشباب المركز الثالث برصيد 5 نقاط منتظرًا ما ستسفر عنه باقي مباريات المسابقة.// انتهى //00:06ت م0145