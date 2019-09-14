الامم المتحدة 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسشكل الأمين العام للأمم المتحدة إنطونيو غوتيريش اليوم لجنة تحقيق داخلية حول قصف مستشفيات في سوريا كشفت عن إحداثياتها الجغرافية لعدم استهدافها.وقال بيان للأمم المتحدة إن هذه اللجنة ستحقق "حول سلسلة حوادث وقعت في شمال غرب سوريا".وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك إن مهمة اللجنة تقضي بـ "تحديد الوقائع للأمين العام", مضيفًا أن الأمين العام للأمم المتحدة "يحض جميع الأطراف المعنيين على التعاون في شكل كامل مع اللجنة" التي ستباشر عملها في 30 سبتمبر.ويرأس اللجنة الجنرال النيجيري شيكاديبيا اوبياكور وتضم عضوين هما جانيت ليم من سنغافورة ومرايا سانتوس بايس من البرتغال, ويعاون الأعضاء خبيران هما الجنرال البيروفي فرناندو اوردونيز والمسؤول السابق في الصليب الاحمر الدولي السويسري بيار ريتر.// انتهى //01:16ت م0148