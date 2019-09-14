نيويورك 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات جلسة اليوم.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 07ر37 نقطة، أو14ر0% ، ليصل إلى 52ر27219 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 18ر2 نقطة، أو 07ر0%، ليصل إلى 39ر3007 نقطة.وأغلق مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا مرتفعا بمقدار 75ر17 نقطة، أو 22ر0% ، ليصل إلى 71ر8176 نقطة.// انتهى //02:00ت م0149