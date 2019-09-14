الجوف 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسينظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة الجوف غدا السبت فعاليات ضمن اليوم العالمي للإسعافات الأولية.وتشتمل الفعاليات على محاضرات تثقيفية وتعريفية بالإسعافات الأولية وسيارات الإسعاف ومحتوياتها، إضافة إلى توزيع هدايا رمزية للزوار.وتقام الفعاليات عند الساعة 7:30 مساء في كل من منتزه النخيل بسكاكا وحديقة الطيور بالقريات والحديقة النموذجية بطبرجل والبحيرة بدومة الجندل.// انتهى//03:01ت م0150