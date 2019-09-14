بغداد 14 محرم 1441 هـ الموافق 13 سبتمبر 2019 م واسبحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم في اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.وذكر بيان لوزارة الخارجية يوم الجمعة أن الجانبين تبادلا الرؤى حول الجهود الدولية المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب، واتفقا على استمرار التنسيق والتعاون لتحقيق الأمن والاستقرار .وأكد الحكيم تطلع العراق لتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية مع هولندا.// انتهى //04:48ت م0154