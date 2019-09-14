الرياض 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:مهرجان ولي العهد للهجن يكسر رقمه القياسي العالميأمير عسير: السلم المجتمعي إحدى ركائز برنامج جودة الحياةأمير حائل: مسابقة الملك عبدالعزيز امتداد لالتزام المملكة بالمنهج الصحيحأمير جازان بالنيابة يتفقد مشروع توسعة مطار الملك عبداللهنائب أمير حائل يؤدي الصلاة على شهيد الواجب فارس الشمريخالد بن فيصل: عناية القيادة الرشيدة بالقرآن من الركائز الأساسيةإمام الحرم: عقيدة السلف وسطية لا إفراط فيها ولا تفريطإمام المسجد النبوي: ليس في نعم الله قليلسعود بن نايف يقلّد النقيب الشحيتان رتبته الجديدةأمير الكويت يغادر المستشفىاستشهاد ستة جنود إماراتيين أثناء أداء الواجبأطفال الحوثيين.. ألغام موقوتةتفجير دام في عفرين.. وقمة ثلاثية حول سوريةقوات حفتر تسقط «درون» تركية// يتبع //06:02ت م0003