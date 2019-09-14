عام / الصحف السعودية
السبت 1441/1/15 هـ الموافق 2019/09/14 م واس
الرياض 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
مهرجان ولي العهد للهجن يكسر رقمه القياسي العالمي
أمير عسير: السلم المجتمعي إحدى ركائز برنامج جودة الحياة
أمير حائل: مسابقة الملك عبدالعزيز امتداد لالتزام المملكة بالمنهج الصحيح
أمير جازان بالنيابة يتفقد مشروع توسعة مطار الملك عبدالله
نائب أمير حائل يؤدي الصلاة على شهيد الواجب فارس الشمري
خالد بن فيصل: عناية القيادة الرشيدة بالقرآن من الركائز الأساسية
إمام الحرم: عقيدة السلف وسطية لا إفراط فيها ولا تفريط
إمام المسجد النبوي: ليس في نعم الله قليل
سعود بن نايف يقلّد النقيب الشحيتان رتبته الجديدة
أمير الكويت يغادر المستشفى
استشهاد ستة جنود إماراتيين أثناء أداء الواجب
أطفال الحوثيين.. ألغام موقوتة
تفجير دام في عفرين.. وقمة ثلاثية حول سورية
قوات حفتر تسقط «درون» تركية
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