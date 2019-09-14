وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( المملكة .. سور الأمة العظيم ) : كلما زايد المزايدون على مواقف المملكة من قضايا الأمة، وملأوا الفضاء تهمًا وضجيجًا وتلفيقًا وافتراءً، جاء ردها بوصفها »سور الأمة الـعظيم« ، والجدار الأخير للدفاع عن حمى العروبة والإسلام مثل طلعة الشمس، و »في طلعة الشمس ما يُغنيك عن زحل« كما يقول المتنبي، لذلك ورغم كل محاولات التشويه، التي يقودها إعلام المتاجرة بقضايا الأمة، والتي تسعى للنيل من صورة المملكة، التي استعصتْ على الاهتزاز أمام كل الأباطيل، ورغم تأليف القصص الهزلية عن التطبيع، وحكايات ألـف ليلة وليلة، التي بات الجميع يعرف أن مطبخها يبدأ من استوديوهات »الجزيرة« القطرية، وقد تضاف إليها بعض التوابل المنكهة في »الميادين« و »المنار« وأخواتهما، إلا أن الأحداث دائمًا ما تنحاز لإعطاء الكبار حقوقهم، ليتسيّدوا المشهد، ويفرضوا حضورهم، حينما تتفاقم الأحداث، وتحتاج إلى المواقف الحاسمة والراسخة، ليصبح حضور الأقزام والصغار غيابًا أمام مواقف الـكواهل، الـتي تملـك الـقدرة علـى الـتصدي للنوازل.وتابعت : بالأمس الـقريب ظهر رئيس الـوزراء الإسرائيلـي بنيامين نتنياهو علـى تلـيفزيون بلاده مهددا بضم غور الأردن في الـضفة الـغربية وشمال الـبحر الميت والمستوطنات في حال تم تجديد انتخابه في 17 سبتمبر، عندئذ وقفتْ المملكة بمنتهى الصلابة والـوضوح كما هو متوقع لا لتدين هـذا الإعلان، الـذي وصفه البيان الرسمي بأنه بالغ الخطورة، وأنه يمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ الـقانون الـدولـي، على اعتبار أنه تقويض ورفض لكل جهود السلام، - ليس هذا فحسب-، وإنما لترفض وتدين هذا التهديد، وتدعو كل الدول والمنظمات والهيئات الدولية لإدانته، ولتدعو أيضًا إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الأمر، ووضع خطة تحرك عاجلة بهدف مواجهته والتصدي له، وهنا يتبين مَنْ هو الـذي يزايد على قضايا الأمة ويتاجر بها على المنصات الإعلامية عبر الشعارات، واستئجار الحناجر الـتي لا تجيد سوى الـصراخ، وزج الاتهامات المكارثية للآخرين ظلمًا وعدوانًا، ومَنْ يتصدى لأي عدوان على الأمة بالمواقف الثابتة، ويباشر في إعادة نظم عقدها رغم كل التقاطعات، وكل الأزمات المحلية والإقليمية، ليوحّد الصفوف، لمنع تمادي إسرائيل.// يتبع //06:02ت م0004