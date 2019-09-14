وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تيسير الرحلة الإيمانية ) : تقدم حكومة خادم الحرمين الشريفين منظومة متكاملة من الخدمات الجليلة لضيوف الرحمن، وهي تحرص على التخفيف على الراغبين في أداء العمرة وتسهيل أمورهم، وتدرك ما تمثله الرحلة إلى الحرمين الشريفين في قلب كل مسلم ومسلمة، ولذلك جاء المرسوم الملكي بإلغاء رسوم تكرار العمرة، في إطار حرص قيادة المملكة على تسهيل قدوم المسلمين من أنحاء العالم كافة، لأداء المناسك، خاصة بعد استكمال المملكة الكثير من المشروعات الضخمة، التي تستهدف تيسير أداء الحج والعمرة والزيارة.وتابعت : إلغاء رسوم تكرار العمرة، يترجم اهتمام المملكة بالمسلمين وعنايتها المستمرة بضيوف الرحمن، وهو شرف حملته المملكة منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، مروراً بأبنائه الملوك حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث تبذل القيادة الرشيدة الغالي والنفيس، حتى ينعم زوار الحرمين الشريفين بالراحة واليسر في رحلتهم الإيمانية، حتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين، وتتضافر جهود جميع القطاعات الحكومية، وحتى الخاصة لتوفير أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن.وبينت : برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، وينص على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين، لأداء فريضة الحج والعمرة والزيارة على أكمل وجه، والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم من خلال تهيئة الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة الإسلام العالمية، وتهيئة المواقع السياحية والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعكس الصورة المشرقة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين، وإثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين، حيث يشمل نطاق البرنامج الأماكن ذات الإرث الثقافي والتاريخي خارج مكة المكرمة والمدينة المنورة.وختمت : خطة المملكة تهدف إلى استقبال 30 مليون معتمر سنوياً، مستندة على الخدمات المتطورة والتقنيات المتقدمة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وموسم العمرة يمتد 300 يوم، وهي فترة كافية لاستقبال مثل هذا العدد في ظل الخطط التشغيلية المتكاملة لموسم العمرة، واكتمال الإجراءات في المطارات والمشاعر، والدعم الذي تجده شركات الحج والعمرة لتطوير إمكاناتها، وتحقيق الجودة والكفاءة في عملها، والارتقاء بخدماتها، إضافة إلى التجارب والخبرات المتراكمة للمملكة لاستقبال مثل هذه الأعداد الكبيرة التي تزور الحرمين الشريفين سنوياً.// انتهى //06:02ت م0007