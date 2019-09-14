بغداد 15 محرم 1441 هـ الموافق 14 سبتمبر 2019 م واسأعرب العراق أمس عن رفضه القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاصة بضم غور الأردن وشمال البحر الميت إلى إسرائيل.وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان: "يؤكد العراق رفضه القاطع لما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي من اعتزامه ضم غور الأردن، وشمال البحر الميت إلى دولة الكيان الغاصب؛ وما تسبب به من موجة غضب عارمة عربيا وإسلاميا وعالميا".وأضافت أن هذا التصريح يأتي في إطار دعاية انتخابية عدوانية وسياسة استيطانية عنصرية مبرمجة قائمة على سلب حقوق الشعب الفلسطيني، وخطوة احتلالية بالغة الخطورة تجاه فلسطين؛ ولتأجيج الصراع، في المنطقة برمتها، يفترض أن يقابلها رد فعل عربي وعالمي لمناهضتها.وشدد العراق على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والأراضي الفلسطينية من سياسة القضم التي تقوم بها إسرائيل بالقوة، وبذل جهد حقيقي، وعملي ومسؤول على المستويات كافة للتصدي لما يقوم به الكيان الصهيوني، الذي ينتهك متعمدا القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة.// انتهى //06:59ت م0013